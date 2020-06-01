台中市東區舊建國市場新民街攤販區倉庫5月31日深夜11點多發生火警，暗夜火勢衝天。（台中市消防局提供／馮惠宜台中傳真）

臨近台中市東區舊建國市場的新民街攤販區倉庫，昨（31日）深夜11點多發生火警，26個攤位全毀，攤商損失慘重，初估財損約470萬元。有攤商表示疑似縱火，警方全力偵辦，目前已逮捕1名嫌疑人，正在訊問中。

這場大火約在晚間11點多發生，火光衝天，極為嚇人，消防在1日凌晨0時26分控制住火勢，1時9分撲滅。

新民街攤販為昔日舊建國市場外圍延伸攤販區，建國市場搬遷到新址後，在新民街一帶仍有約80多攤聚集，這起火災為攤商放冰櫃、貨品倉庫，發生火警，裏頭存放貨的機具、貨品全燒毀，攤商損失慘重，初估財損約470萬元。

台中市中華夜市21日凌晨才遭人縱火，大火延燒16戶，造成商家嚴重損失，幸好無人傷亡。縱火的27歲林姓男子，案發前在中華路附近遊蕩1小時多，有店家覺得相當可疑報警，員警趕往現場，發現林持打火機點燃攤商使用的瓦斯桶，現場瞬間起火後，林男拔腿就逃，員警追上將他壓制帶回調查，但火勢猛烈，一發不可收拾。

林男被帶回派出所，不願配合偵訊。據了解，他聲稱20日晚吸食安非他命後，覺得有人要殺他，心情不好而縱火。訊後林男移送台中地檢署，訊後檢方以林涉犯放火重罪有逃亡之虞聲請羈押獲准。

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(中時電子報)