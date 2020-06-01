郁慕明臉書。（摘自郁慕明臉書）

美國明尼亞波利斯（Minneapolis）白人警察暴力執法導致黑人男子死亡事件，在全美引發抗議浪潮，甚至激化成暴動。美國國防部29日採取罕見措施，下令陸軍多個憲兵部隊待命，準備隨時前往明尼亞波利斯支援。對此，新黨榮譽主席郁慕明感嘆，沒想到現世報來得這麼快！

郁慕明在臉書發文表示，「中國人講的現世報，沒想到來得這麼快」！前陣子他才說，「港黑衣魔來台，台灣人要倒楣；結果蔡英文祭出港澳條例第60條，她比誰更怕黑衣魔來搗蛋」！

郁慕明接著表示，再看全美陷入暴動，才三天，川普已派出軍隊，警察開槍，民眾當場被擊斃，手無寸鐵的人民被毆打！才三天。香港亂了大半年，從未派出軍隊。除了一次有人要奪警槍，港警才被迫開槍自衛。記得嗎？

郁慕明感嘆，黑衣魔闖入立法會撒野，美議長說是美麗風景線。現在這道風景線來到了白宮，直逼國會山莊前，川普立刻說要放狗咬人，拿出最兇狠的武器。

郁慕明直言，美國煽動黑衣魔亂港一周年，報應已來，時辰已到。一個號稱世界大國的國家，疫情死了十萬人，種族主義如此猖狂！面對抗爭才三天，沒有溝通，沒有協調，只有軍隊和警槍，還有總統粗俗卑劣的咒罵。「這是哪門子的世界大國？哪門子的民主國家」？

(中時電子報)