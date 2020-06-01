今天全台多雲到晴，午後熱對流降雨，白天悶熱，紫外線指數過量至危險級。氣象專家吳德榮表示，本周(6/1~6)滯留鋒在東海至台灣北部海面一帶南北徘徊，台灣位在暖氣團內，高溫約35、36度；梅雨季第3波鋒面，據不同模式模擬，有周日(6/7)抵達的、亦有下周二(6/9)才到的，需持續觀察。

吳德榮在專欄「三立準氣象· 老大洩天機」說，今、明(6/2)兩天各地晴午後多雲，午後對流在山區發展，部分平地也有雷陣雨。周三至周五(6/3~5)低層水氣減少、大氣更穩定，最高溫36度以上，僅山區午後有局部雨。周六(6/6)西南風帶進的水氣漸增，中南部有局部雨。

吳德榮說，梅雨季第3波鋒面抵達時間，根據不同模式的模擬、差異甚大，周日抵達的、亦有下周二才到的。其鋒面結構及對台影響程度又如何？因模擬超過一周，不確定性太大，需要再觀察。

氣象局預報也指出，下周一到下周三(6/8~10)鋒面位於臺灣附近，各地易有局部短暫陣雨或雷雨。

(中時電子報)