台股上周五（5月29日）全體上市公司總市值為33兆2,896.67億元，較前周五（5月22日）總市值增加3,955.34億元，周增幅為1.20％。群益證券看本周台股指數區間為10,800-11,200點，本周看好四大題材類股，包含：伺服器/筆電供應鏈、Mini Led股、自動化設備股、記憶體股等。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.歐洲各國、美國各州持續取消各項禁令，日本也正式全國解禁，經濟活動將逐步重啟，加上全球疫苗研發利多頻傳，美國、日本業者皆宣稱臨床試驗獲得重大進展，有助市場信心恢復。

2.中央流行疫情指揮中心表示，台灣已連續超過六周沒有本土案例，民眾可逐步恢復正常生活，預計6月7日大規模解封，受疫情重創的國內餐飲、飯店、觀光、百貨、旅遊等行業消費人氣可望加速回流。

3.經濟部統計處公布4月製造業生產指數108.37，創歷年同月新高，年增4.15％，連續3個月正成長，主要是來自於遠距辦公帶動資通訊產品銷售，以及積體電路需求強勁的帶動。

(工商 )