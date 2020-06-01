美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）日前被白人警察膝蓋壓頸長達5分鐘，最後窒息死亡；佛洛伊德之死引燃美國長久以來的種族歧視問題，各州爆發激烈示威與抗議。而美國民權運動倡議者兼黑人作家肖恩金（Shaun King）就在臉書分享一張佛洛伊德童年照片，安詳熟睡在母親懷裡的模樣，惹哭萬人。

肖恩金不捨寫下，「這是佛洛伊德小的時候的樣子，他在母親的懷裡睡著的模樣；2年前的今天（美東時間5月30日），佛洛伊德母親去世，他感到相當痛苦。」肖恩金透露，佛洛伊德剩最後一口氣時，嘴裡呼喚的是他母親的名字，也許佛洛伊德看到媽媽了，聽說接近死亡的人們，會看到他們摯愛的親人。

貼文一出，獲得近8萬人關注，許多網友紛紛留言「是時候該改變了」、「做為一個母親，聽到他叫媽媽時，非常心碎」、「他們從來沒有把他當作人類，真的很生氣」、「對不起，是社會對不起你」。

回顧事發當時，佛洛伊德被白人警察膝蓋壓頸在人行道上，鼻子不斷滲出血；佛洛伊德不斷求饒會配合，但警方仍不肯罷手，連一旁路過行人勸說都無用。佛洛伊德最後叫出來，「媽媽、媽媽，我受夠了。」接著整個人陷入昏迷，送醫搶救後仍然身亡。

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(中時電子報)