統一超(2912)7-ELEVEN國際精品將於6月3日推出「國際精品食尚SHOW」主題活動，精選飲料、零食、糖果三大類別的熱門商品同步展開優惠活動，預計帶動相關類別業績成長30%以上。

為提供消費者豐富多元且具差異化的商品，統一超7-ELEVEN以國際採購模式，引進多國商品，滿足消費者對優質進口商品的需求；其中日本零食大廠Bourbon系列商品，統一超7-ELEVEN引進已超過15年，最為暢銷的「一口系列」共有24種口味，為了歡慶Bourbon一口系列24週年，除了一口系列餅乾換上24週年限定包裝，7-ELEVEN並與日本特別合作，打造領先且限定販售的小袋裝規格Bourbon一口巧克力餅、Bourbon一口可可餡餅，兩款分別為歷年銷售排行第一名的一口巧克力餅乾，及首度引進的可可餡餅新口味，可愛包裝可作為小禮物送禮使用。

統一超7-ELEVEN表示，國際精品將於6月3日推出「國際精品食尚SHOW」主題活動，精選飲料、零食、糖果三大類別的熱門商品同步展開優惠活動。此外，為歡慶日本零食大廠Bourbon「一口系列」滿24周年，7-ELEVEN首度與日本連線同慶，「日本Bourbon小熊品牌月活動」引進全新限定口味，搬出整台萌度爆表的「小熊貨架」，更看準畢業季到來，提供小熊提袋和小熊花束好禮擇一任選，輕鬆打造心意滿分的個人化小禮，預計帶動相關類別業績成長30%以上。

(時報資訊)