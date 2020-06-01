5月中旬台積電宣布到美國設廠；同日，美國商務部決議擴大華為禁令，要求使用美國技術、設備的晶片製造業者，在向華為出貨前需要經由美國核可。市場認為，台積電面對美陸科技之戰已經很難置身事外，為了和緩這樣的危機，外媒報導，台積電已經延攬了兩位「白宮說客」，希望藉此減少美陸緊張關係下，對公司的營運衝擊。

外媒報導，台積電已僱用前美國商會高管蒙特拉（Nicholas Montella），擔任政府關係主管，以減輕美陸關係惡化的衝擊。此前，台積電也延攬前英特爾主要政治遊說人士克利夫蘭（Peter Cleveland）出任全球政策副總，加強台積電與美國政府的溝通。

儘管如此，華為身為台積電重要客戶之一，新禁令將造成的衝擊似乎不可避免，根據中國時報報導，外資已下修台積電今年資本支出，台積電原估2020年全年資本支出是150億到160億美元，亞系外資將此預估調降到135億美元，而明年的資本支出則更下修至126億美元。

外資從設備廠消息分析，海思HPC（高效能運算）裝置訂單可能受到新禁令影響，5月台積電已推遲部分產線擴產，今年資本支出恐不如預期。

(中時電子報)