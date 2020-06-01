就在全美各地因為黑人遭到白人警察暴力執法致死事件陷入動盪不安，前騎士球員J.R.史密斯1日卻被《TMZ》爆出，竟在洛杉磯街頭痛毆一名白人男子，從影片中可以清楚看出，史密斯不斷拳打腳踢這名白人，要不是朋友勸阻，他還不肯停手！

J.R史密斯日前才跟昔日騎士隊友克拉克生攜手出席洛杉磯抗議遊行，沒想到竟然傳出如此脫序痛毆白人影片，讓他連忙解釋，「在你們從別的地方看到這件破事，我希望讓大家了解實情，一個白人不知道搞什麼，竟然打破我貨車車窗。」

「那裡是居民區，也沒商店，但他還是破壞我的車窗，我把他痛扁一頓，所以你們會看到那些畫面，他破壞我的車窗，這是唯一理由，」J.R.史密斯說，「只要沒人找我麻煩，我也對別人沒意見，但我就對這混蛋有意見，他不知打破誰的車窗。」

只是美國當前陷入相當嚴重的種族歧視抗議氛圍當中，J.R史密斯竟還傳出如此誇張的痛毆白人影片，難免引發外界遐想。畢竟34歲的他，自從去年夏天遭到騎士釋出，至今仍然找不到新東家，畢竟他的「神經刀」風格讓各隊望之卻步。

(中時 )