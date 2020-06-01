有關媒體報導日本政府考慮第一波解除外國人士入境管制，名單卻未包含臺灣一事，外交部發言人歐江安表示，日本政府目前尚在研議中，並未正式確定，外交部正洽請日方將台灣納入開放名單。

她說，日本政府考慮第一波解除外國人士入境管制，經外交部及我駐日代表處向日方瞭解，日本政府目前尚在研議中，並未正式確定，仍須依據今後疫情趨勢綜合評估。

外交部及我駐日本代表處與日方向來聯繫密切，目前洽請日方將台灣納入開放名單內，我方將持續與日方進行溝通。

(中時 )