日解除入境管制未包含台灣？外交部：洽日方納入 09:222020/06/01 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 外交部發言人歐江安(本報系資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有關媒體報導日本政府考慮第一波解除外國人士入境管制，名單卻未包含臺灣一事，外交部發言人歐江安表示，日本政府目前尚在研議中，並未正式確定，外交部正洽請日方將台灣納入開放名單。 她說，日本政府考慮第一波解除外國人士入境管制，經外交部及我駐日代表處向日方瞭解，日本政府目前尚在研議中，並未正式確定，仍須依據今後疫情趨勢綜合評估。 外交部及我駐日本代表處與日方向來聯繫密切，目前洽請日方將台灣納入開放名單內，我方將持續與日方進行溝通。 (中時 ) #日本 #解除 #入境管制 #外交部 也許您會感興趣 政治熱門新聞 蔡政府民調為何暴跌？網友分析讓人嚇一跳！ - 政治 蔣萬安的祖父是蔣經國？蔣經國日記中給答案 - 政治 高雄罷韓真的好嗎？網分析驚爆嚴重後果！ - 政治 罷韓倒數 24歲高雄綠區年輕人震撼吐出一句 - 政治 為何要罷韓？陳致中這3理由 網傻眼！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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