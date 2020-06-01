美國總統川普未對大陸祭出新的貿易制裁，台股1日開盤開在10,971.40點，台積電（2330）開在294元，上漲2元，助攻台股加權指數站上萬一關卡。

美股道瓊指數29日終場以小跌作收，因市場認為，中美貿易可以避開最壞的情況。美國總統川普宣布，為回應大陸強推港版國安法以及聯合世界衛生組織隱匿武漢肺炎疫情，美國即日起取消對香港的特殊待遇，並退出世界衛生組織；但並沒有說要退出中美貿易協議，也未祭出更多的關稅，緩解了市場的擔憂。

元富投顧分析，台股短線區間震盪，在10,700～11,000上下整理，量能應該是此階段重點，未帶量突破11,000點時，就屬於個股表現。

歐美國家輕忽新冠肺炎疫情，導致疫情擴散快速，造成國際股市3月大重挫，但5月全球股市回溫後，6月最重要的事，莫過於美國開始找麻煩，透過「封鎖華為」，引起全球供應鏈恐慌。

大陸人大宣布香港國安法，徹底摧毀香港的一國兩制，中美貿易大戰延長戰正式開打。6月開始股市將逐一消化這些利空訊息，但全球央行的大放錢，才是本波股市最重要的活水，中美政策和產業利空，加上全球熱錢和低利率的利多，多空消長變化，將影響全球股市中期方向。

進入6月份，台股即將多空翻牌，因中美關係持續緊張，影響外資買超台股，外資持續觀望。短線逆勢的強勢股，包括狂飆一段的生技股，進入震盪期，可當盤面人氣指標。高價股和法人鎖碼股，將決定大盤強弱，投資人短線擇優低檔布局，尋找下半年業績題材股。

(工商 )