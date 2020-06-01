受全美各地掀起反種族歧視與反警察暴力的示威抗議行動影響，周一原油價格下跌，扭轉之前石油輸出國組織（OPEC）與其減產盟友可望在6月會議上決定延長或擴大減產的樂觀預期所帶動的漲勢。

美國明尼亞波里斯市非裔男子弗洛伊德（George Floyd）遭警察以膝部壓頸制伏後死亡，投資人擔心「弗洛伊德之死」所引發的種族歧視爭議與全美各大城市的示威抗議活動將削弱原油需求。

為了平息示威活動引發的暴動與趁亂打劫，美國至少已有16個州、25個城市實施宵禁，且約有10幾個州動用國民警衛隊。巳實施宵禁的城市包括事件起源地明尼亞波里斯市，以及邁阿密、洛杉磯、西雅圖、芝加哥與費城等。舊金山也將於31日晚間實施宵禁。

目前美國7月期油下跌0.96%，報每桶35.15美元；扭轉上周五的大漲5.3%。布蘭特8月期油跌0.77%，報每桶37.44美元；上周五收漲約5%。

儘管如此，分析師表示，由OPEC與俄羅斯等主要產油國組成的減產聯盟OPEC+，不排除將原定於6月9、10日召開的減產會議提前一周於6月4日舉行，仍將為油價帶來支撐。

(時報資訊)