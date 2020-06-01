隨著美國總統川普對大陸通過港版國安法未有進一步制裁，紓解了市場對於陸美關係短期內進一步激化，日、韓股早盤走升，但隨著美國暴動情勢持續擴大，美期指走跌，加上市場對OPEC+減產協議是否能持續維持，國際油價亞洲時段周一跌逾1%。台股周一(1日)開盤上漲71.96點，以11,014.12點開出，再度攻上萬一關卡。

台股在蘋概三王帶領漲勢下，早盤開高走高，半小時內漲勢超過150點，最高來到11,106.74點，創下近3個月以來高點。外資5月台股大賣1,500億元，但投信法人買超氣勢充沛，連三月加碼累積買超386.32億元，萬一關卡拉鋸戰持續開打。

截至上午9點40分，台股上漲153.04點、暫報11,095.2點。台積電股價上漲4元或1.37%、暫報296元；鴻海股價上漲0.7元或0.92%、暫報76.5元；大立光股價上漲100元或2.61%、暫報3,935元。

(中時電子報)