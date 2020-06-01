藝人小馬(倪子鈞)2015年與女友小米結婚，三年後生下女兒，去年5月開心宣布再懷第二胎，還早早給孩子取好名字為「倪多恩」，只是二寶有緣無分，產檢時被告知小孩已經沒了心跳，只能引產，夫妻倆最近上節目，談了替二寶辦後事，過程中某個小細節，讓鐵漢小馬徹底崩潰。

小馬夫妻倆日前作客中天《地球請回答》，鬆口談了失去二寶的心路歷程，表示在孕期來到5個月時，去產檢被醫生告知孩子已經沒了心跳，且「頭已經變形」，而因為工作的關係，孩子還在小米體內多待了1周才引產，此事讓夫妻倆痛徹心扉，久久難以釋懷。

到了引產時，小馬想替二寶辦個告別式，因此請醫生取出胎兒後先冷凍保存，而身為爸爸，看見未滿24周的胎兒在醫學上被稱為「醫療廢棄物」，讓他心情沉重複雜，之後辦理後事，在殯儀館幫寶寶填寫資料時，小馬發現無從寫身分證字號那一欄，因為孩子終究沒能擁有過一個身分，他因為這個細節徹底崩潰，也因此下定決心，一定要把孩子再生回來。

小馬夫婦產檢寶寶沒心跳 無奈被迫引產過程超辛酸

(中時電子報)