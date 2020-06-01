高雄市長韓國瑜罷免案投票將在6月6日舉行，而罷韓團體想要罷免韓國瑜的原因和目的，也引起外界猜測。正妹韓粉李明璇昨在臉書上表示，某些人想罷免韓國於的理由，是想趁弊案被查出之前，轉移焦點。

李明璇昨(31日)晚在臉書上指出罷韓的目的，「為什麼要罷免？就是要趁弊案水落石出前，趕快轉移焦點」，並酸了一把罷韓團體「WeCare？Who cares？」同時，她也趕到誠品敦南店熄燈的最後一夜，並與許多粉絲合影。

李明璇說，雖然誠品熄燈她覺得有點傷感，但也要向大家分享一個好消息，那就是南台灣唯一的日系「TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店」，在高雄大立精品百貨開幕了，她決定下周六前往，並號召網友們響應韓國瑜「6月6號出門遛遛挺商家」，還在文末TAG「一起出門遛遛挺商家」。

網友們也留言回應，「非常期待菊朝弊案早日真相大白」、「民進黨為什麼要罷免，掩飾自己貪腐的過去。謀求未來的利益」、「水退了！真相就要露出了」。

(中時電子報)