全球晶圓代工龍頭台積電5月15日宣布，有意前往美國亞利桑那州設廠，用以生產5奈米製程，隨後，美國商務部也緊縮華為禁令，讓所有半導體業者要未經美國政府允許下出貨給華為，可說是難上加難。由於華為、蘋果同為台積電5奈米大客戶，華為禁令恐怕影響5奈米出貨，據傳5奈米產能擴建、3奈米製程研發都受到影響而推遲。

美國商務部指出，只要將半導體產品以及相關技術出貨給華為，都要經過美國政府審查並同意，寬限期為120天。為了避免在陸美關係惡化，導致整個大陸市場斷供而影響營運，台積電找來前美國商會高管蒙特拉（Nicholas Montella），擔任政府關係主管，藉此減輕影響程度。在此之前，台積電已經延攬前英特爾主要政治遊說人士克利夫蘭（Peter Cleveland）出任全球政策副總。

據供應鏈消息指出，華為海思目前主要拉貨產品為5奈米以及12奈米，分別用以生產麒麟5G處理器、5G基地台伺服器晶片；同時，華為也向英特爾、賽靈思急拉2年份量的庫存，藉此度過遭美國政府斷貨的危機。

據《經濟日報》報導，台積電為華為海思每月提供2萬片5奈米製程產能，並從5月起每周拉貨1000片，預料當月底已經提升至3萬片，超越蘋果的2.7萬片，不過雙方在6月的產能應該相近。

隨著台積電股東會將在本月9日登場，外界預料將對華為禁令影響有進一步說明。根據供應鏈消息指出，台積電5奈米加強版製程擴產3萬片的計畫，決定延後2季，將在明年第一季才開始擴產，半導體設備供應廠商也接獲暫停交貨的通知。至於3奈米製程試產，也一併延至明年Q1，但2奈米的研發則持續進行。

此外，外資針對台積電今年度資本支出落在150~160億美元抱持存疑，亞系外資將此預估調降到135億美元，而明年的資本支出則更下修至126億美元，但供應鏈認為，台積電當時未把5奈米擴產跟3奈米試產列入，認為今年不太可能下修資本支出。

(中時電子報)