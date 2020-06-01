迎接今年7月5G開台，神腦(2450)超前部署，從手機、電信服務的角色，轉型成全方位的生活品牌，滿足消費者對「家」的需求，不僅是隨身使用的手機3C，延伸擴大多元的服務面向，包括家電影音、保健保養、日用生活、票券美食、手機平板、資訊遊戲等，喜歡逛實體店面的消費者，踏入神腦生活門市就能親身體驗各大品牌的多樣家電，由專人規劃整合5G智慧家庭。

神腦全通路在2019年正式更名為「神腦生活」，打造「全方位生活」的品牌形象，2020年即將進入全新5G、AIoT時代，5G的應用加速了智慧家庭的佈局，而家庭在每個人的生活中佔了極大的比重，故神腦以「家」為出發點，致力於提升家的品質，除了提供5G電信服務外，更邁向多方整合的智慧家庭服務。

神腦表示，實體門市通路迎接5G時代的到來，進行全面改裝，著重在消費者的情境體驗，與國內外各大知名品牌合作，像是LG、Dyson、Panasonic、HITACHI、Samsung、Coway等，打造成智慧家電體驗館，異於傳統的零售消費型態，受訓過的專業門市人員將協助消費者進行智慧家電的規劃與整合，除此之外，改裝後的門市也有居家生活必備的日用品、保健保養品，深受消費者喜愛的品牌包含sakuyo、毛寶、象印、Nestle等。

神腦進一步表示，扭轉過去手機通路商的形象，除原有的通訊產品，更擴大服務面向，包含家電影音、保健保養、日用生活、票券美食、資訊遊戲等，積極與各大品牌結盟，於神腦生活官網上有超過70,000種商品，可以供消費者選擇。

(時報資訊)