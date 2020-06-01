聯電(2303)對第二季營運展望穩健看待，營收可望再創新高。上周外資買超3萬5595張列為買超個股首位，外資持股比率上升至51.47%，上周股價穩步向上。今股價開高0.15元為15.6元。聯電將於6月10日舉行股東會。

聯電成立於1980年，今年成立滿40年，兩位共同總經理簡山傑與王石發給員工一封信，表示聯電從幾百名員工，發展至今已有1.9萬人，感謝員工與眷屬們的努力與支持。

聯電近年採取兼顧財務體質改善及持續成長的經營策略，簡山傑與王石說，目前已看到調整成效，去年度盈餘預計每股配發0.75元現金，為9年最高，今年來產能利用率也維持90%以上高檔水位。

聯電是國內首家晶圓製造廠，目前晶圓代工市占率7.9%，落後台積電，但於面板驅動IC領域居世界第1。

聯電對第二季展望穩健，公司預期第二季晶圓出貨量季增約1~2%，以美元計平均銷售價格季增約1~2%，毛利率大約在20%；產能利用率將再提升，預估約在95%。公司先前表示，展望2020年第二季，儘管新冠肺炎疫情導致不確定性明顯升高，但現階段的預期仍顯示晶片需求略有上升，主要是由電腦周邊和終端市場的消費性電子產品庫存回補所支撐。

聯電2020年第一季營運表現淡季不淡，由於在家工作帶動消費性和通訊產品之顯示驅動器的需求增加，第一季營收季增1%達422.7億元再創新高，產能利用率上升1個百分點至93%，毛利率為19.2%，比上季提升2.5個百分點，營業淨利季增69.2%至34.14億元，但業外轉虧，整體業外淨損25.92億元；歸屬母公司淨利22.1億元，季減42.5%，但年增83.7%，每股盈餘0.19元。

(時報資訊)