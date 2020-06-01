新冠肺炎疫情持續影響經濟表現。南韓貿易工業能源部周一公布最新五月份進出口數據，五月出口年減23.7%，為348億美元，去年同期為457億美元；進口金額減少21.1%，來到344億美元。五月整體貿易順差為4.4億美元。

雖然出口數據表現不佳，但仍符合專家預期，根據韓聯社旗下金融部門Yonhap Infomax先前調查，五月份出口估計為按年減少22.5%。

南韓2020年全年出口預估將仍將呈現下降趨勢，但會優於去年的10%年減率。

今年二月南韓出口表現優異，成長4.5%，然而隨後爆發新冠肺炎，全球供應鏈部分關閉，民間商業活動減少，導致供給與需求皆不振。

另外根據南韓央行周一發布對南韓2020年全年貿易金額的預測，估計降到一兆美元以下，對前一年減少9.1%，來到約9500億美元。預計全年出口年減8.5%，來到4960億美元，進口年減9.8%，為4540億美元。

南韓貿易金額在2019年為超過一兆美元，為第三年超過一兆美元，今年將跌落一兆美元以下。去年全年出口年減10.3%，為5424億美元，進口年減6%，為5032億美元。

(時報資訊)