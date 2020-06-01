華擎(3515)旗下最新豪華旗艦水冷主機板Z490 AQUA正式推出！Z490 AQUA採飢餓行銷手法，將以限量999片形式與全球銷售。

Z490 AQUA採用16相90A Dr.MOS和2盎司銅箔PCB，可提供高達95%的VRM轉換效率，再加上Z490 AQUA配有效能強勁的一體式水冷系統，水道兵分二路同時帶走CPU以及VRM的廢熱，顯著降低整體溫度。

此外，Z490 AQUA提供極致高速連接，包括英特爾Thunderbolt 3 Type-C介面，提供強大傳輸頻寬（最高可達40Gb/s）。還有AQUANTIARAQtion超高速10Gbps網路和最新的WiFi6 (802.11ax)無線網路。

Z490 AQUA另一亮點，是採用全新Nahimic音效軟體，並搭配發燒級Hi-Fi零件。有別於傳統音效軟體，只能針對3.5mm音效輸出孔的設備進行音質調教，USB電競耳麥或是高檔DAC將無用武之地，但Nahimic Audio可應用在各式USB、藍牙、WiFi或HDMI等音效設備，提供高效聽覺饗宴，充滿氣勢且動態豐富的細節。

再加上頂級ESS 9218 SABRE DAC，和專門訂製的WIMA音效電容，共同打造出豪華音效解決方案，作為音樂鑑賞、電影享受或遊戲熱戰時的完美選擇。

Z490 AQUA另一個獨特之處，在於主機板上有一個顯眼而且酷炫的OLED顯示小螢幕，玩家們可以透過這塊OLED獲取CPU電壓、溫度、系統風扇速度、系統狀態和POST狀態等的狀態報告。

(時報資訊)