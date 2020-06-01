行政院長蘇貞昌30日到屏東市，視察高雄榮民總醫院屏東分院工程進度，蘇詢問院長林曜祥「醫院有多少停車位？」林回答大概500多個遭蘇當場洗臉。對此，國民黨台北市議員羅智強認為，蘇演這場戲就是要告訴大家，他比衛福部長陳時中行，「陳時中看不出來的問題，蘇貞昌看出來了」。他說看來陳時中已成蘇貞昌心裡的一道陰影，「衛福部，有得受了！」

蘇貞昌30日到屏東市視察高雄榮民總醫院屏東分院工程進度，當蘇聽完林曜祥簡報後，詢問地下只有兩層停車位，有幾個停車位？林回答大概500多個，蘇說「怎麼會大概？這個都計畫好的，幾個？」林則回答「不清楚」。蘇最後說他會再來看，並希望林曜祥不要再被問倒，並表示他就是這樣的院長，希望林曜祥也把院長這樣當。

對於蘇當眾電爆高榮院長，還特別嫌「停車位規劃的不夠」，羅智強在臉書直言，真的是笑死人了。他說停車位不夠，蘇要到現場才知道？去年十一月蔡英文去參加動工典禮的時候，那時候行政院長也是蘇，怎麼不出來放砲「停車位不夠」？

羅智強指出，醫院申設是要衛福部同意的，動工六個月，蘇貞昌才來演這場戲，就是要告訴大家，「他比陳時中行」，「陳時中看不出來的問題，蘇貞昌看出來了」。再加上上次，蘇貞昌女兒蘇巧慧要衛福部幫蘇貞昌背鍋，「看來陳時中已經成了蘇貞昌心裡的一道陰影，衛福部，有得受了！」

(中時電子報)