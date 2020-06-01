大聯盟朝向7月復賽努力，但是吉祥物可能回不來，因為沒有觀眾，聯盟不打算把這些可愛的絨毛啦啦隊找回場中。這讓喜歡吉祥物的球迷不滿，吉祥物名人堂創辦者雷蒙(Dave Raymond)說：「吉祥物也是球賽的一部分。」

《美聯社》舉台灣的中華職棒與韓國職棒KBO為例，這兩地的職棒在不開放觀眾的時候仍有吉祥物與啦啦隊，甚至鼓聲也沒缺席，大聯盟為何做不到？雷蒙說：「當人們生病、承受生活中的痛苦時，這些娛樂都可以調劑他們。」

去年世界大賽冠軍國民隊的吉祥物是白頭海鵰Screech，沒想到紅翻天的卻是「鯊魚寶寶」，還有人自行穿上鯊魚寶寶的服裝來加油。最後國民的冠軍戒指也印上了鯊魚寶寶，搶佔了Screech的地位。

有趣的是費城人吉祥物Phillie Phanatic還被捲入一樁官司，他是入選名人堂的吉祥物，去年因為球團與創作者的爭執，可能導致他脫離球隊成為「自由吉祥物」(Free Agent)。

(中時電子報)