許久不見的「二刀流」大谷翔平終於要重出江湖了！洛杉磯天使隊宣布，新球季開幕大谷的目標是回到投手陣容，而且以投打二刀流之姿重返賽場的機會也越來越高。

大聯盟和球員工會正在進行談判，官方希望7月4日美國國慶日能夠開賽。大谷已開始備戰新球季，目前已用實戰方式練投3次、每次55球，狀況不錯，會朝這個方向繼續前進。

大谷翔平是在2017年底確定從日職轉戰大聯盟天使隊，2018年以投打二刀流的重雙身分出賽，引起一陣大谷旋風，獲選當年美聯「新人王」。不過10月初他就動了韌帶移植手術，2019年全部擔任打者，整整一個球季未站上投手丘。

天使隊球團的計劃原本就是讓大谷翔平在今年開季後4月間仍專任打擊，5月中旬重回投手丘，此期間他曾6次進入牛棚練投，藉以恢復二刀流的身手。但隨著新冠肺炎疫情蔓延球季延後開幕，大谷便在4月間停止練投。

雖然球季能否順利開幕還不得而知，不過隨著擬定的開幕日期延至7月，大谷翔平的準備時間越充足，開季後直接邁入「二刀流」的機會自然就越高。

(中時 )