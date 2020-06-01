振興券將在7月上路，但「花1000元換3000元」的機制引起民眾反彈，對於蔡政府紓困振興方案引發民怨，立法院國民黨黨團今(1日)召開記者會要求政府盡速改善。

國民黨召開己者會要求政府改善紓困振興方案。(取自臉書)

(中時電子報)