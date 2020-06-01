對於罷韓議題，資深媒體人李艷秋曾感嘆，罷韓已經不是高雄市民單純自由民主的展現，國家隊介入太嚴重，仇恨動員遠超過理性辯證。對此，另一資深媒體人唐湘龍深感贊同，痛批國家機器動員太嚴重，要不要臉啊！

Wecare高雄臉書粉絲專頁及網路日前瘋傳「韓國瑜不值得你觸法」文宣，內容印有法務部Logo。對此，唐湘龍在網路政論節目《正經龍鳳配》上表示，罷韓團體冒用法務部，把法務部的部徽直接拿去當作選舉的文宣使用，那個形同假公文，形同是偽造文書，可是法務部長蔡清祥說可以原諒，不可思議！

唐湘龍直言，他覺得他談罷韓這件事是有道德高度的，因為他去年被韓粉修理得非常慘，去年5月的時候，天天只要他節目一開，底下留言就如同過街老鼠，人人喊打。但他都無所謂，因為他認為韓國瑜選總統就是錯。

唐湘龍再表示，現在他也不是在為韓國瑜講話，他也不想去思考高雄的未來，他只是覺得國家隊參與一個地方的罷免案，國家機器動員到這種的地步，而且方向都是高度一致，就是想辦法要創造出一個有利罷韓成功的環境，這件事情「要不要臉啊」！這樣的一個政府，大家都沒有意見嗎？

(中時電子報)