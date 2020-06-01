友訊經營權之爭首度攤牌，由市場派召開的友訊第一次股東臨時會會議於今（1）日正式登場，經統計當天出席率達66.69％，依法得順利召開友訊第一次股東臨時會，且經投票結果友訊公司派四席董事和一席獨董罷免案全數通過，市場派大獲全勝。

由友訊獨董馮忠鵬及鍾祥鳳召開的109年第一次股東臨時會會議在今日九時準時召開，會中擬罷免公司派擁立之高聚投資、明泰科技、前勁投資、云瑋投資等四席董事及獨董陳立君，在主席宣布會議開始後，雖然兩方擁立的投資人都遞發言條互有攻防，不過會議過程還算平順，在主席以現為疫情時間，基於防疫，相案由均由蒞場者自行閱讀下，五項討論案僅花了八分鐘就快速過關，九時零八分就進入投票程序，經表決，五案均以出席數總表決權數的七五點二一％照案通過，友訊公司派擁立的四席董事和一席獨董全數遭罷免。

當日友訊公司董事長胡雪也到場監票，不過全程未發言，會議結束後即快閃離開。

(工商 )