華新麗華董事長焦佑倫宣布，華新今年70～80億元資本支出，受疫情等因素將延後至明年執行，華新對今年審慎保守，但營運以台灣及大陸為主，今年受疫情影響相對小，希望今年營收及獲利整體各方面都不比去年差，合併營收有機會比去年好。

法人預估，南京華新城D地塊第3期璟園住宅建案今年三月取得銷售權後，建案銷售一空，總銷金額人民幣約13億元，處分利益人民幣約3億元，對EPS貢獻約新台幣0.3元。今(1)日股價表態，上漲0.15元而以14.05元開出，最高曾達14.10元，目前呈現上漲走勢。

焦佑倫上週五主持華新股東會後受訪指出，華新電力線纜獲利穩定，太陽能及離岸風電產業線纜銷售持續增加，不鏽鋼事業也朝向高質化，華新今年營運受疫情很小，希望今年整體各方面不比去年差，營收有機會比去年好。今年著重在公司內部治理，明年希望能進入另一個里程碑。

全球受新冠肺炎疫情影響，華新對今年審慎保守，華新今年除前進印尼青山設鎳生鐵廠外，今年在大陸山東煙台建不鏽鋼及採購歐洲設備等資本支出，都要延後一年。與印尼青山集團攜手合作，今年前進印尼青山設鎳生鐵廠案，預計2021年第二季試車、第三季量產，年產能3萬～3.6萬噸，希望投產當年就要獲利。

焦佑倫指出，華新大陸商貿地產，大陸華新城AB地塊在華采天地商場裙樓主建築一棟58樓商辦大樓，預計今年底封頂，另一棟一號樓原本興建旅館計畫暫停，D地塊第3期住宅建案「璟園」，依南京市政府限價每平方米售價人民幣4.5萬元，總樓地板面積2.9萬平方米，今年三月取得銷售權銷售一空，第二、三季陸續交屋，認列營收及獲利。

(工商 )