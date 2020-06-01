台股上周周線仍收紅，成交量則是放大到2095.76億元，新台幣匯價上周五收在30.032元。6月的第一個交易日，台股開高再度站回「萬一」，美元指數回跌向98元整數關卡叩關，南非幣和澳幣早盤明顯走升，新台幣匯價則以30元開盤，盤中升抵29.935元。

上周末美美非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警員壓頸致死，引爆全美示威抗議，美國已有近40座城市實施宵禁，已知有3州因此進入災難緊急狀態，伊利諾州芝加哥市長萊特夫特(Lori Lightfoot)也宣布，從晚間9點到清晨6點的全市宵禁將無限期實施，直到另行通知。消息面壓抑美元指數，今早非美貨幣翻揚。

針對近期台股盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，過去一周台股持續受到多空消息拉扯，以及內外資仍不同調等的影響，指數仍呈現區間震盪，儘管指數面臨萬一的心理關卡，不過受惠於疫情疫苗新藥等利多消息、以及充沛的資金，支撐台股在萬一下整理。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，現階段從心裡面來看，市場關注的是指數來到萬一附近，接下來景氣復甦狀況，是否能支撐；另外，時序上也接近檢視下半年獲利預估和展望的時間點，加上華為禁令以及衍生出的美中關係變數，在在都增添市場的不確定性。不過，充沛的資金環境，確實對台股後市形成較強的支撐力道。

(時報資訊)