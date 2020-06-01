新冠肺炎國內疫情趨緩，考選部今天宣布，之前顧及疫情，國家考試考場決定開風扇，不開冷氣，在參考中央流行疫情指揮中心建議以及專家諮詢會議感控防疫專家意見後，6月至9月舉辦的國家考試將維持開放冷氣。

考選部每年合併舉辦約19次國家考試，其中6月至9月就占了11次，考量溫室效應及氣候變遷的影響，自106年起，6月至9月所舉行的國家考試試場均開放冷氣，以提供應考人更合宜的應試環境。

但為因應疫情，考選部日前提早規劃及部署5月起舉辦的各項國家考試防疫措施，相關內容並依據中央流行疫情指揮中心同年3月4日修訂發布之公眾集會因應指引，公布國家考試配合防疫措施相關規劃重點為開啟門窗、風扇，不開放冷氣，並視需要增加風扇等原則。

作為國家防疫體系之一環，國家考試各項防疫作為均視疫情發展及中央流行疫情指揮中心發布最新相關因應指引即時調整。

考選部指出，各界關注疫情期間國家考試是否比照以往開放冷氣部分，鑑於國內疫情逐漸趨於緩和，經參考中央流行疫情指揮中心最新建議，並再召開專家諮詢會議徵詢感控防疫專家意見等綜合考量，今年 6月至9月舉辦的國家考試將維持以往開放冷氣之措施。

考選部強調，為維護全體應考人及相關試務人員健康與安全，後續各項國家考試之防疫措施，將持續視疫情發展、中央流行疫情指揮中心相關因應指引及防疫應變政策進行滾動式檢討調整，並適時於考選部全球資訊網發布最新消息，請應考人安心準備考試。

(中時 )