Podcast正夯！你跟上沒？

Podcast其實就是透過網路來收聽網路廣播節目、電子書等「有聲」類型的媒體管道，現代人很常把網路廣播用這個名詞來代稱，因為疫情的關係，許多歌手、主持人紛紛開設了自己的Podcast節目，進而開始在社群上流行了起來，不只搜尋熱度，Podcast的討論聲量也越來越高。

現在大部分的聽眾，多選擇用手機APP來收聽Podcast節目，你都用什麼樣的APP來收聽呢？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，究竟網友間討論度最高的Podcast APP會是什麼呢？快一起來看看吧！

Image Source：Facebook／姐妹悄悄話-今天真美好

第十名－TuneIn Radio

體育實況也能聽

TuneIn Radio已經發布了好多年，一開始的內容是以傳統電台內容為主，後來變成一個綜合型的大平台，比較特別的是可以聽到NBA、ESPN等體育平台的實況轉播，較可惜是近來網友大部分討論到的是被莫名自動扣款等事件，不過仍然有網友認為其功能性非常強大。

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第九名－Stitcher

國際政治時事類必聽

Stitcher先前較多的內容是政治時事類的新聞節目，如今在榜上的較多為「喜劇」類型的節目，該平台中文節目比較少，多屬於英語節目，比較特別的是，有網友分享他在上面聽過9m88的節目，也有網友將這個APP用來當作是練習英語聽力的APP，認為「難度」十足。

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第八名－Anchor

不只能聽還能製作

Anchor其實在去年2月時，就被Spotify收購了，Anchor除了能夠收聽之外，更大的特色其實是他是一個Podcast的創作平台，該平台若付費就可以幫助你發布推送給其他平台，最大賣點就是只要一支手機，就可以完成剪輯與編輯等功能，甚至連廣告功能都是免費的。

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第七名－Firstory

最簡單的本土Podcast製作工具

Firstory是一款由台灣的新創公司所打造的Podcast製作平台，當然還是可以收聽節目，不過更大的特色為他是一款中文的Podcast節目製作平台，影評XXY、味全龍都是該平台的合作夥伴，網友們也對他們旗下的內容深感興趣，認為是一個值得探索的平台。

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第六名－SoundOn 聲浪

本土全方位Podcast製作平台

SoundOn聲浪同樣也是本土的Podcast製作平台，製作了不少優質的節目內容，網紅丹妮婊姐、立委林昶佐Freddy、人渣文本、國立故宮博物院都有節目在該平台上架，且都有不少討論，該平台邀請不少時下具有討論度的人物來開設節目，因此引起不少關注。

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第五名－Castbox

個性化的音頻推薦

Castbox不同於其他Podcast服務的地方就在於，它所提供的搜索服務，不僅僅只搜索標題與說明，更把聲音內容給文字化，Castbox更因為提供使用者個性化的音頻推薦，立志要成為聲音內容中的Netflix，不過有網友也認為其缺點就是廣告有點多。

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第四名－Google Podcast

介面簡單好操作

Google Podcast平台下的節目也相當多元，不過其實不少討論都是關於功能面的討論，雖然介面簡單，不過許多網友想要的功能都沒有，像是收藏或者是自動播放下一集的功能都不能在該平台被使用到，雖說有討論量，但大多都是缺點上的討論。

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第三名－Spotify

社群功能更聚焦

Spotify有關注追蹤的功能，因此在內容的推薦上會更加聚焦你所關注的內容上，不少人都會選擇Spotify來探索Podcast的內容，也因為平台內容眾多，功能性也較多，不論是學習、娛樂都有人使用，也有網友推薦他的加速功能，不過缺點就是經常會中斷或無法下載。

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第二名－SoundCloud

優質作品較多

SoundCloud最廣為人知的可能是他是一個音樂平台，但其實他同時也具有Podcast的功能，除了眾家歌手、獨立樂團會上傳DEMO在平台上，平台中也有不少優質的Podcast節目，有網友就提到若流量夠好，就蠻有可能會被挖掘也說不定，不過缺點就是目前中文介面的部分還不夠完善。

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第一名－Apple Podcast

最多人使用的Podcast App

Apple Podcast其實是iOS系統中內建App，Podcast一詞的由來也是結合了蘋果旗下產品「iPod」和「broadcast」所產生的混合詞，當然也因為這樣讓它成為最多人使用的Podcast App，雖然是免費的內建App，不過基本的功能仍然都具備，節目簡介也都完整，不過分集查詢的功能較薄弱，也沒有社群的功能，讓網友覺得較可惜。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年06月02日至2020年05月31日，共兩年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『Podcast APP』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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(中時電子報)