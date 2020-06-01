行政院長蘇貞昌5月30日視察高雄榮民總醫院屏東分院工程進度，因院長林曜祥答不出分院有幾個停車位，慘遭蘇院長電爆。繼新北市議員葉元之在臉書上自創成語「貞昌問格」，酸蘇只會耍官威，學識及氣度狹小；國民黨革實院長羅智強今也在臉書發文，直指「貞昌舞劍，意在時中」。

羅智強說，蘇貞昌南下視察高雄榮總大武分院，當著眾人的面電爆高榮院長，還特別嫌「停車位規劃的不夠」。

他說，真的是笑死人了，大武分院停車位不夠，蘇貞昌要到現場才知道？「去年11月蔡英文去參加動工典禮的時候，那時候行政院長也是你，你怎麼不出來放砲『停車位不夠』？」

羅智強說，醫院申設，是要衛福部同意的，動工六個月了，蘇貞昌才來演這場戲，就是要告訴大家，「他比陳時中行」，「陳時中看不出來的問題，蘇貞昌看出來了」再加上上次紓困之亂，蘇巧慧要衛福部幫蘇貞昌背鍋，看來陳時中已經成了蘇貞昌心裡的一道陰影，衛福部，有得受了！

(中時 )