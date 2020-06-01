大陸爆發新冠肺炎疫情，截至6月1日凌晨，累計83017宗確診病例，4634人病亡，現有確診病例63宗。湖北武漢市周5月31日對6萬多人進行核酸檢測，未發現無症狀感染者，這是武漢市公布無症狀感染者人數以來，首次無症狀感染者單日新增為零。

大陸國家衞健委周一通報稱，截至當日凌晨，大陸新增16宗確診病例，均為境外輸入病例，分別來自四川11宗、內蒙古3宗和廣州2宗，無新增死亡病例，另新增16名無症狀感染者。目前仍有76名患者需留院治療，其中3人為重症患者。

此外，北京市小六、中一、中二、中四、中五年級學生周一正式復課，總人數達40萬，分別來自1000多間中小學。內媒報道，校方採取多項措施，防止病毒傳播，包括要求學生準備好14日體溫紀錄，安排不同班級的學生分時段進入學校，課室內的桌子改成單排以及相隔1米，又在室外加裝洗手設施，保證學生進行體育活動後第一時間洗手消毒。

(中時 )