美國國務卿蓬佩奧在美國時間周日接受新聞訪問時表示，北京收緊針對香港的控制，違反香港自治「50年不變」的承諾。如果北京以對待大陸的方式，將香港當作內地延伸，美國就沒有理由給予香港特殊待遇。另外，他呼籲歐洲各國政府應該停止與華為做生意，並將華為設備剔除通訊網絡。

另外根據香港《明報》民調，針對設立國安法是否破壞一國兩制？有高達64％的民眾認為一國兩制被破壞，僅有8.7％的民眾認為一國兩制更為鞏固；另外也有63.7％的人認為，設立國安法會讓香港國際金融中心的地位被破壞，僅有11.1％的人認為會更鞏固。

該份民調同時針對民眾對於警察信任度進行調查，並分為0分（完全不信任）、5分（一般）以及10分（完全信任）。而對警察信任度0分的民眾也多達47.5％，給出10分的僅有12.4％。對於中央政府，給出0分的略少於警察，但也有46.5％，給出10分的僅有12.8％。

而自2019年中以來，共有7輪民調皆針對香港民眾對於大陸中央政府落實一國兩制是否滿意進行調查，這次國安法通過後，首度讓給出0分的民眾超過四成。

(中時 )