油罐車開向明尼蘇達州示威群眾

就在數以千計民眾5月31日在明尼亞波利斯（Minneapolis）西35號州際公路（interstate highway 35 West）示威之際，一名油罐車駕駛將卡車開入抗議群眾間。

據路透與當地電視台報導，後來抗議群眾一擁而上，把駕駛拖出車外，將他痛打了一頓。如今他雖然沒有生命危險，但入院治療後，就被送進漢尼本郡監獄（Hennepin County Jail）。

明尼蘇達州公共安全部（Minnesota Department of Public Safety）首長哈林頓（John Harrington）估計，當駕駛開車疾馳而過時，橋上大約有5,000－6,000人。 雖然州際公路提前40分鐘，約在下午5點關閉，但當時油罐車已在公路上。他強調，這是他這輩子所見過最危險的事之一。不過，公共安全部官員強調，目前似乎並沒有抗議者身受重傷。

(中時電子報)

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