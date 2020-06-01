油罐車開向明尼蘇達州示威群眾

就在數以千計民眾5月31日在明尼亞波利斯（Minneapolis）西35號州際公路（interstate highway 35 West）示威之際，一名油罐車駕駛將卡車開入抗議群眾間。

據路透與當地電視台報導，後來抗議群眾一擁而上，把駕駛拖出車外，將他痛打了一頓。如今他雖然沒有生命危險，但入院治療後，就被送進漢尼本郡監獄（Hennepin County Jail）。

明尼蘇達州公共安全部（Minnesota Department of Public Safety）首長哈林頓（John Harrington）估計，當駕駛開車疾馳而過時，橋上大約有5,000－6,000人。 雖然州際公路提前40分鐘，約在下午5點關閉，但當時油罐車已在公路上。他強調，這是他這輩子所見過最危險的事之一。不過，公共安全部官員強調，目前似乎並沒有抗議者身受重傷。

A person driving a tanker truck just tried to ram hundreds of us as we peacefully marched through Minneapolis.



It’s not how we protest that upsets them, it’s that we have the audacity to rebel in the first place. #BlackLivesMatter #MN

pic.twitter.com/JDlKHjBWMZ — Abshir Omar (@AbshirDSM) May 31, 2020

INTENSE VIDEO shows the moments right after a tanker truck driver barreled through a peaceful protest of thousands on 35W in Minneapolis. pic.twitter.com/hzLB4BLqZv — TC Crime Watch (@TCCrimeWatch) May 31, 2020

(中時電子報)