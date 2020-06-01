國內引進的女外勞，不乏20歲左右年輕貌美正妹，難免讓人看了心動。日前就有一位男網友雇主在PTT表示，家裡的女外勞年輕又漂亮，常對人稱呼「哥哥！」，於是問網友：「這是什麼意思？這樣正常嗎？」，不料網友卻勸： 「別想太多了！」。

原PO附上1張照片表示「最近家中請了女外勞，照顧老人，外勞很年輕，大概21歲，眼睛很大很可愛 有點小胖，然後總是哥哥、哥哥的稱呼我，請問這正常嗎？女外勞很常用哥哥稱呼人嗎？」

照片中可見，原PO家中的女外傭五官深邃、唇紅齒白，還有一雙水汪汪大眼，笑起來相當甜美，是個不折不扣的正妹，確實很容易讓男生心動。

原PO家中的女外勞是名大眼、笑起來甜美的正妹。（圖／翻攝自PTT）

對於原ＰＯ的發問，網友卻潑冷水回應「很正常…他們習慣對女生叫姊姊，對男生叫哥哥」、「不用想太多，這是她們對男生的通用稱呼」、「她中文差，肥宅太難，只學過哥哥」、「我家的看護也是叫我媽為媽媽，叫我哥哥」。

還有網友勸原ＰＯ別想太多「外勞很多結婚有孩子了，你真慘」、「真的很多外勞早就結婚了，傻傻der」。另有人回應：「我昨天去幫客戶修理東西，他們家的外勞真的超美，美到是台灣人審美觀的70%那種，第一次看到那麼好看的看護」。

(中時電子報)