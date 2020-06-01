台灣高鐵（2633）1日指出，經持續檢視旅運需求，並配合疫情逐步趨緩、民眾回歸正常生活，決定自6月30日起進行增班，總計每週提供949班次列車的旅運服務，較5月18日起實施「短期班表」每週828班增加121班（南下71班、北上50班），班次提升近15％。

受COVID-19（新冠肺炎）疫情影響，嚴重衝擊高鐵運量，接連實施二階段「短期調整班表」，因應5月下旬以來疫情持續趨緩、旅運需求逐步回升，台灣高鐵即根據滾動檢討結果，採機動增班。

先自5月25日起，於通勤時段每週增開4班次列車，續於6月1日再增開6班，以服務通勤旅客；隨後自6月12日至6月23日間於週五至週日增開33班，以滿足返鄉、出遊旅客需求。

本次則在端午疏運後，6月30日起再增開78班，總計較原828班次共增加121班次，每週提供949班次列車的旅運服務。

台灣高鐵表示，將持續依據疫情狀況及旅客需求，機動調整班表，以便利、充足的運能，陪伴旅客力行「防疫新生活」運動。敬請旅客搭乘高鐵時，應配合政府公告之各項最新防疫指引，以維護自身及大眾健康安全。

台灣高鐵自6月30日起加開各班次列車，將依發車日前28天之售票規則，逐日開放購票。旅客可自6月3日（三）凌晨零時起，透過24小時服務之高鐵合作便利商店、網路訂票、「T Express」行動購票App及語音訂位系統，或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機購票。

台灣高鐵表示，旅客乘車時應配合政府各項防疫最新指引，力行「防疫新生活」運動，除平時應落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節等良好個人衛生習慣，搭乘高鐵在保持社交距離前提下，可於列車上飲食，非飲食期間仍應全程配戴口罩，以維護自身及其他旅客的健康，高鐵列車及車站亦持續定期清潔消毒。

(工商 )