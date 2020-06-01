龍華科技大學是教育部產業菁英訓練示範基地，擁有全國大專院校唯一的3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠，與業界同步接軌，提供學子產線實習實作場域；鑒於印刷電路板（PCB）產業整體人力需求殷切，台灣電路板協會（TPCA）特與龍華科技大學合作，於109學年度攜手開設PCB專業實務專班，課程涵蓋電路板相關基礎與產業發展，結合製程實務操作，貫徹學子學中做、做中學的理念。同時輔導學生考取iPAS電路板製程工程師能力鑑定，藉此提昇學子產業知識創新與應用能力，加速培育業界所需電路板專業技術人才。

PCB產業是國內電子產業中重要的基礎產業，台灣PCB產業鏈（PCB製造、設備及材料）海內外全年總產值近兆元新台幣；由於近年國際間中美貿易戰火正熾，加上新冠肺炎疫情影響，為防轉單及增稅效應衝擊，同時配合政府新南向政策加速南向布局，台灣PCB業者紛紛轉移部分產能回台，也使國內PCB產業整體人力需求日益殷切。

龍華科大位於新北市及桃園市交界，周遭重要工業區涵蓋電機、電子、光電、機械、資通訊等相關產業，其中印刷電路板更是國內最大的產業聚落。為讓學子畢業即就業，TPCA數年前即與龍華科大共同開設電路板相關學分班，並一起規劃經濟部產業人才能力鑑定iPAS「電路板製程工程師初級能力鑑定」術科考場，積極促進產學合作。

TPCA自今年九月擴大與龍華科大化工與材料工程系合作開設PCB專業實務專班，在理論與實務並重下，課程除納入iPAS電路板製程工程師能力鑑定學科與術科實作外，另外也規劃專班學生參與機器人實作培訓、與電機系跨領域「5G毫米波行動通訊製程與量測」等相關課程，以提升PCB產業工業4.0智慧化升級，並因應5G時代行動寬頻產業的大量需求。

化材系主任蕭瑞昌指出，今年就讀該系的大一新鮮人，可選擇加入PCB專班，由產業界具有豐富實務經驗之專家及管理階層主管親自授課，同學們除課堂學習理論外，並在學校的3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠學習機台操作，由業師指導學生分析現場所遭遇問題並設法解決，逐步累積經驗及建構解決問題能力。

PCB實務專班課程合作廠商計有欣興電子、燿華電子、協承印刷電路板、嘉聯益科技、晶碩光學及牧德科技等公司；而機器人課程合作廠商則有新漢電腦、所羅門、上銀及達明科技等企業，業師均擁有完整產線配置運作教學與實務經驗。參加PCB專班學子，龍華科大除提供獎學金、專題研究獎金、升學亦可獲得相關研究補助，畢業後至TPCA會員企業任職還能獲得就業獎金。此外，學校輔導其考取iPAS「電路板製程工程師」、「機器人工程師」等專業證照，奠定工程師扎實基礎。順利完成學業後，學子將同時擁有學士畢業證書、電路板協會PCB專班證書、iPAS證照，PCB產業前景光明，有了這些證照及證書加持，必能有助其職場黃金競爭力，起薪加值、升遷加速，領先同儕一大步！

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