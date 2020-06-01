買盤進場，支撐上周五紐約期金漲逾1.3%；因中美緊張局勢及全球貨幣政策刺激黃金需求增加，樂觀投資氛圍，吸引投資人買盤進場，激勵期金漲逾1.3%，另外白銀大漲3%，累計5月份漲幅達18.8%，創2012年1月以來最大單月漲幅。

終場8月黃金漲23.4美元，報每盎司1751.7美元，7月白銀漲0.53美元，報每盎司18.50美元，7月白金漲6.5美元，報每盎司874.6美元，9月鈀金漲26.4美元，報每盎司1972.9美元。(商品行情網)

(時報資訊)