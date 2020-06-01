美國總統川普就中國通過香港國安法發表的談話不如市場原先預期嚴厲，令投資人鬆了一口氣，上周五美股主要指數漲多跌少，展望本周，在各地重啟商業活動可望帶動經濟迅速復甦的樂觀氣氛帶動下，小型股、航空股等疫情爆發以來跌深的族群仍可能成為類股輪動的焦點，但美中兩國之間後續的政治與經貿角力、美國失業情況加劇，以及「弗洛伊德之死」在全美各大城市引爆的示威抗議活動，恐將為本周美股走勢帶來壓力。

上周五川普召開記者會宣布北京通過港版國安法後，香港與中國就屬於一國一制，因此美國將取消香港享有的特殊待遇。此外，川普亦宣布美國退出世界衛生組織，他曾抨擊絯組織過於傾中，而錯失遏阻新冠狀病毒全球大流行的重要時機。

不過川普此次在談話中並未提及最令市場擔憂的美中第一階段貿易協議，受此激勵，由科技股領軍，上周五美股標普500指數收漲0.48%，那斯達克指數勁揚1.29%，打斷近來由小型股、銀行股與航空股領銜主演的強勁升勢。

上周道瓊指數與標普500指數漲逾3%，以科技股為主的那斯達克僅收漲1.8%；5月道瓊指數累計漲3.9%，標普500漲4.5%，那斯達克漲6.8%。

在各地逐步放寬防疫封鎖措施將為經濟注入活水的樂觀預期下，近來市場大多刻意淡化史上最慘淡的經濟數據，但本周五揭曉的美國5月非農就業報告仍是無法忽視的市場焦點。經濟專家普遍預期美國的失業情況尚未到頂，在4月高達2050萬人失業後，5月失業人口估將再增加約850萬，失業率恐自4月的14.7%進一步升高至19.8%。美國財政部長穆努欽此前接受媒體訪問時表示，美國各地為了防止疫情擴散而實施的封鎖措施可能導致失業加劇，實際失業率恐站上 25%。

除了就業市場惡化之外，美國與中國之間因香港議題而持續升高的地緣政治緊張局勢，也可能為本周美股帶來更大的阻力，尤其是營收與供應鏈對美中貿易局勢高度敏感的科技股，如蘋果公司。美股自3月觸底反彈以來，科技股一直扮演反攻急先鋒,但川普簽署行政命令限縮社群媒體享有的免責保護，也將為臉書、推特與Alphabet等科技股帶來雙重打擊，也是本周美股可能面臨的壓力之一。

此外，美國明尼亞波里斯市非裔男子弗洛伊德（George Floyd）遭警察以膝部壓頸制伏後死亡的事態發展，也將成為本周市場關注的焦點。投資人擔心「弗洛伊德之死」所引發的種族歧視爭議，以及在全美各大城市掀起大規模的示威抗議活動，將削弱已經因疫情受到重創的企業與消費者信心，打亂美國從新冠肺炎危機復甦的步伐。儘管這場動亂應不致於對美國經濟造成長期影響，但這些抗議活動確實影響目標百貨（Target Corp.）、沃爾瑪、Nike等主要零售商旗下門市的營運。媒體報導，在一些受到示威行動影響最大的城市裡，亞馬遜、目標百貨與蘋果等主要零售公司已經暫時關閉當地門市。

大型科技股近來走勢承壓，金融股等周期型股票在上周的亮眼表現後，本周可望繼續成為類股輪動的寵兒，但有分析師提醒光靠這類股票恐難獨撐大局，市場普遍認為在標普500指數突破3000點主要心理關卡與被視為買進訊號的200日移動均線後，可望站上近期波動高點，但這次情況可能不同，美股可能在未來幾周面臨回檔壓力。最近表現優於大盤的股票多是受惠於重啟經濟的題材，但最終還是需要經過基本面的考驗，隨著各地解封與季節變化，新冠肺炎疫情是否將再次爆發的風險仍不能排除，在真正可有效抑制與治療新冠狀病毒的疫苖或藥物問世之前，航空旅行或旅宿業的復甦前景仍然存在高度的不確定性。

(時報資訊)