觀望氣氛濃，上周五紐約期棉微漲；因市場觀望中美貿易紛爭情勢，令投資人觀望氣氛濃，僅少量需求提振買氣，進而支撐期棉微漲；美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)7月棉花期貨上漲0.02美分，漲幅0.03%，收盤每磅57.59美分；而10月棉花期貨上漲0.07美分，漲幅0.12%，報每磅57.27美分。

中國鄭州商品期貨7月期棉結算價收報每公噸11235元人民幣，較前一日下跌50元人民幣；庫存方面，截至5月28日，ICE登記庫存8,122包，較前一日減少50包。(商品行情網)

(時報資訊)