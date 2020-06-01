《商情》觀望氣氛濃 上周五紐約期棉微漲 10:002020/06/01 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 觀望氣氛濃，上周五紐約期棉微漲；因市場觀望中美貿易紛爭情勢，令投資人觀望氣氛濃，僅少量需求提振買氣，進而支撐期棉微漲；美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)7月棉花期貨上漲0.02美分，漲幅0.03%，收盤每磅57.59美分；而10月棉花期貨上漲0.07美分，漲幅0.12%，報每磅57.27美分。 中國鄭州商品期貨7月期棉結算價收報每公噸11235元人民幣，較前一日下跌50元人民幣；庫存方面，截至5月28日，ICE登記庫存8,122包，較前一日減少50包。(商品行情網) (時報資訊) #期棉 #觀望氣氛 #微漲 #CE #期貨 也許您會感興趣 財經熱門新聞 10年前發消費券搶這檔賺6倍！今年散戶機會又來了 - 財經 斷供華為傷害不小 台積電5奈米加強版布局傳有變化 - 財經 危險！散戶殺進這2檔 股市大泡沫快爆炸 - 財經 川普謀殺香港！爆資金大逃亡 這國躺著賺！ - 財經 三星急出貨聯發科樂 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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