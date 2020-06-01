友訊臨時股東會市場派結合台鋼大勝！友訊(2332)臨時股東會今(1)日登場，股東出席率為66.68%，該臨股會是由2位獨董馮忠鵬、鍾祥鳳主張解任現任代表公司派的董事長胡雪，現場也有身著黑色西裝的糾察員負責維持現場秩序，整個場面相當緊繃，一開始現場像是有公司派股東嗆聲因為該2位獨董不具獨立董事身分，故該臨股會不成立，遭現場人員制止，討論事項也在9:10正式開始投票，臨時股東會在20分鐘結束，總計5位董事、獨立董事解任通過，稍晚友訊將舉辦董事會交接，但公司派是否會交出經營權，恐是一個大問號。

本次討論事項分為5個議案，包括解任第11屆董事高聚投資之董事職務、第11屆董事明泰(3380)科技之董事職務、第11屆董事前勁投資之董事職務、第11屆董事云瑋投資之董事職務，以及第11屆董事獨立董事陳立君，整個會議程序約20分鐘結束，該五位董事的解任案正式通過。

友訊獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳與鋼鐵梟雄台鋼合作，最初是在4月初召集友訊今年第一次股東臨時會公告，欲解任第11屆董事高聚投資的董事職務，而高聚法人代表人正是現任董事長胡雪，之後友訊也在5月5日董事會中通過，胡雪從高聚投資轉為前勁投資的法人代表，盼藉此反制，只是今日5位董事均遭解任，市場派結合台鋼大勝。

友訊臨時股東會結束，友訊公司預計稍晚10:10在公司舉辦董事會交接，剛剛也通過由李中旺接任董事長，只是屆時可否順利交接，公司派會如何反制，仍還有得過招。

(時報資訊)