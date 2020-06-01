產量縮減，上周五美國原油連續2日上漲；據了解，石油輸出國組織OPEC已完成5月原油減產近四分之三的計畫 ，其產量已削減至歷史最低水平，同時針對新冠狀病毒的疫情逐漸緩解，美國部分地區包括紐約市在內也已陸續重新開放，市場預期原油需求將有所增加，終場帶動原油期貨連續2日上漲，其中美國原油漲5.2%，倫敦原油漲0.11%。

另外美國總統川普，針對中國計畫在香港實施新的安全立法發表了談話，內容並未提及華盛頓和北京之間的貿易關係會有新的利空影響，這也暫時緩和了投資人對中美貿易的悲觀情緒。

美國NYMEX-7月輕質原油期貨上漲1.78美元，報每桶35.49美元；6月熱燃油漲0.03美元，報每加侖0.96美元；6月RBOB汽油漲0.03美元，報每加侖1.03美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨上漲0.04美元，報每桶35.33美元。(商品行情網)

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