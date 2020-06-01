杏國(4192)在美國臨床腫瘤學會(ASCO)年會發表SB05PC(EndoTAG-1)三期臨床試驗摘要壁報，EndoTAG-1全球三期臨床試驗收案順利，目前已達到期中分析條件，正在進行資料整理分析。杏國今日股價跳空開高，漲幅在3%以上。

EndoTAG-1三期臨床設計主要是針對使用FOLFIRINOX化療組套治療失敗後的二線用藥市場，目前已獲美國、台灣、法國、匈牙利、南韓、俄羅斯、以色列等七國藥品法規單位准予執行胰臟癌第三期人體臨床試驗，並已分別取得歐洲藥品管理局(EMA)及美國FDA的胰臟癌孤兒藥認證資格。

據美國國家衛生研究院癌症研究所(National Cancer Institute, NIH)資料，胰臟癌將是2020年美國第二大癌症死因，仍是嚴重未被滿足的醫療需求市場。FOLFIRINOX是胰臟癌一線用藥中，整體存活期最長的，在全球已成為治療胰臟癌主流用藥趨勢，然而目前仍然沒有FOLFIRINOX治療失敗後的二線用藥。

EndoTAG-1期待進一步取得全球唯一使用FOLFIRINOX治療失敗後的二線用藥的新藥執照，目前全球三期臨床試驗按計畫順利進行中。

杏國是在5月29日至31日美國臨床腫瘤學會(ASCO)2020線上年會，發表公司研發中新藥SB05PC(EndoTAG-1)第三期人體臨床試驗摘要壁報。

(時報資訊)