指揮中心日前宣布6月7日起將大解封，新北市長侯友宜今上午主持防疫會議時宣布，因應中央解封政策，新北市將滾動式調整開放措施，包括校園、酒家舞廳等場域，朝大部分解封方式作開放，研議如何在漸進式開放過程中，也要把防疫做到位，確保市民健康，這兩天會討論、預計周三公布。

侯友宜說，配合中央6月7日解封政策，新北市這兩天也會一併檢討，哪些作為可以配合中央、哪些生活模式不適合新北市，都會向市民完整報告。

(中時 )