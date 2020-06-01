新北酒店舞廳有望開放？侯友宜鬆口：這兩天會討論 10:072020/06/01 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜今上午主持防疫會議。（許哲瑗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 指揮中心日前宣布6月7日起將大解封，新北市長侯友宜今上午主持防疫會議時宣布，因應中央解封政策，新北市將滾動式調整開放措施，包括校園、酒家舞廳等場域，朝大部分解封方式作開放，研議如何在漸進式開放過程中，也要把防疫做到位，確保市民健康，這兩天會討論、預計周三公布。 侯友宜說，配合中央6月7日解封政策，新北市這兩天也會一併檢討，哪些作為可以配合中央、哪些生活模式不適合新北市，都會向市民完整報告。 (中時 ) #開放 #解封 #新北市 #侯友宜 #中央 也許您會感興趣 政治熱門新聞 蔡政府民調為何暴跌？網友分析讓人嚇一跳！ - 政治 高雄罷韓真的好嗎？網分析驚爆嚴重後果！ - 政治 罷韓倒數 24歲高雄綠區年輕人震撼吐出一句 - 政治 蔣萬安的祖父是蔣經國？蔣經國日記中給答案 - 政治 罷韓這場造勢空拍 網一看驚呆 - 新聞 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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