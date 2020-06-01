美國各地因為明尼蘇達州黑人遭到白人警察暴力執法致死發生激烈示威抗議，包含喬丹、詹姆斯等NBA知名球星都發聲力挺，就連湖人傳奇球星「天勾」賈霸也在《洛杉磯時報》發文譴責如此種族歧視暴行，更把矛頭直接指向美國總統川普！

「我們無助地看著共和黨人在新冠疫情期間，奪走我們投票機會，針對黑人的狩獵季節似乎開始了，」賈霸表示，「如果你有所懷疑，你看川普在美國新冠大流行期間對黑人抗議者的所作所為，他稱這些抗議者是暴徒，搶劫才導致槍擊。」

「當你看到憤怒的黑人抗議者高舉拳頭聚集在警察局外，你看到什麼？如果你是白人，你可以會想這些人沒保持社交距離，然後把焦點放在黑人搶劫，接著警察局著火了，」賈霸表示，「我懷疑接下來是否讓黑人抗議者戴上攝影頭盔了。」

「也許黑人社區現在最該擔憂的，並非保持社交距離，也不是幾個絕望靈魂偷了T恤，甚至燒了警察局，」賈霸表示，「但不管他們的家人將被警察驅逐或逮捕，身為黑人是否代表待在家裡度過餘生，因為這個國家的種族歧視比新冠肺炎更致命！」

(中時 )