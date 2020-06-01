司法院大法官認定《刑法》通姦罪及《刑事訴訟法》單獨懲罰婚姻第三者的條文違反比例原則，宣告違憲，台灣不再用刑罰懲罰婚姻不忠。對此全國公務人員協會榮譽理事長李來希表態支持，但他也驚呼「什麼？獨占配偶性器官排他性的使用權？文謅謅但很下流」。

（圖／摘自李來希臉書）

大法官宣示通姦罪違憲，29日即刻生效，讓通姦罪除罪化。李來希今（1）日在臉書表示，通姦除罪釋憲結果，見識到大法官們的格調，「獨占配偶性器官排他性的使用權」，文謅謅但很下流，這話如果是他講的，「死定了！靠！這就是當前的大法官？I Can’t Breathe.」

李來希也批，「夫妻雙方互負忠誠的義務，被我們偉大的大法官們窄化成動物交配行為的排他性，喔喔喔喔！I Can’t Breathe！」

李來希進一步表示，夫妻之間的性行為大家都懂，大法官這次公然將性器官入憲，用文謅謅的說法，把性器官當做物在看待，是否人民往後都可肆無忌憚談性器官，大法官會議是崇高的機關，解釋應該要更周延，「現在台灣難不成在用性器官治國？」若大法官語言中包藏著醜陋的劣根性，也難怪館長三字經五字經掛邊沒人譴責，因為上行下效。

(中時電子報)