美國總統川普未有進一步制裁行動，陸資力挺下，港股周一(1日)早盤大漲，最高一度來到845點，收復2萬3000點關卡；上証指數上漲逾1%、暫報2,887.30點。

截至台北時間10點05分，港股上漲699.98點或3.05%、暫報23,661.45點；上証指數上漲38點或1.33%、暫報2890.35點；深證成指上漲91.42點或0.85%、暫報10837.49點；創業板指上漲18.58點或0.89%、暫報2105.24點。

大陸兩會上月28日通過「港版國安法」，美國政府當時以香港不再擁有高度自治為由，要脅撤銷特殊貿易待遇。美國總統川普在5月29日正式宣布，消取對香港的特殊待遇，並宣稱將制裁相關的大陸及香港官員。但港府也不甘示弱回應，川普與其政府汙名化、妖魔化指控大陸行使權利與義務，並稱香港為一國一制，說法完全無視事實。

雖美國制裁香港的行動可能讓外資對香港政局長期來看悲觀以待，但在川普周五所公布的制裁內容大多為外界先前預測，並未有更大動作，川普的恫嚇雷聲大雨點小，加上外資拋售港股，但由陸資接手力挺下，港股未必會如外界預期有更大跌勢。

(中時電子報)