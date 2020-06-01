非裔男子之死引發數百民眾於29日晚聚集白宮外圍示威抗議，和警察、特勤局人員爆發衝突，白宮一度關閉。

非裔男子遭白人警壓頸喪命，全美示威行動也延燒到首都華府，上月29日晚間，白宮外圍聚集大批示威民眾，導致白宮一度關閉，美媒指出，為確保安危，美國總統川普當晚曾短暫躲進地下碉堡。

明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察以膝蓋壓頸喪命，引發全美各地民眾示威抗議，華府也淪陷。綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約時報》（New York Times）報導，上周五晚間10時左右，數百名抗議人士開始聚集白宮外圍，他們呼喊口號，聲援佛洛伊德，同時也藉機咒罵川普，對他表達不滿。

報導描述，當晚，特勤局人員在白宮外圍和抗議民眾對峙數小時，他們在外圍設置路障，以防抗議人士失控闖進白宮，示威者則不斷叫囂，朝特勤人員丟擲水瓶，甚至開始移除金屬路障，和特勤人員爆發推擠，場面相當緊張，白宮一度關閉。

白宮官員及消息人士透露，此時白宮內部氣氛也相當緊張，特勤局幹員相當擔憂川普的安危，因此將他帶往白宮的地下碉堡避難。不過川普躲碉堡的時間不長，不到1小時，就被帶上樓。

周六凌晨3時30分左右，抗議群眾開始散去，特勤人員也才得以恢復白宮周邊秩序，擴大設置路障。當晚一共有6名示威人士被捕。

川普隨後也在推特報平安，大讚特勤幹員的專業表現，讓他感到很安全。

目前尚不清楚美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）及14歲兒子拜倫（Barron Trump）周五晚是否也一同躲進碉堡。

《紐時》指出，白宮地下碉堡有個名叫「總統緊急行動中心」（Presidential Emergency Operations Center）的正式名稱，當白宮受到威脅時，特勤局就會啟動讓總統躲進碉堡的安全程序，例如2001年9月11日，擔憂蓋達組織挾持的飛機衝撞白宮，當時特勤局就安排時任副總統的錢尼（Dick Cheney）躲進碉堡。

近年來這座地下碉堡已經很少使用，不過美國政府仍持續加強它的防禦能力，讓它在飛機墜毀白宮時仍不受影響。

(中時電子報)