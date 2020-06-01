高雄市長罷免投票倒數5天，罷韓團體兵分3路、前進高雄市各區掃街。（袁庭堯攝）

罷韓團體在龍成宮前誓師，並拜廟宣示最後關頭、完成罷免任務的決心。（袁庭堯攝）

Wecare高雄、公民割草行動、台灣基進將分三大車隊、前進高雄市各區掃街。（袁庭堯攝）

Wecare高雄、公民割草行動、台灣基進將分三大車隊、前進高雄市各區掃街。（袁庭堯攝）

高雄市長罷免投票倒數5天，罷韓團體1日上午在五甲龍成宮舉辦掃街車隊誓師大會，Wecare高雄發起人尹立抱怨「做為韓黑首謀、都還沒收到投票通知單」，呼籲市民上網查清楚投票所位置。

誓師儀式請來在地跳鍾馗的團體，暗喻要抓光「懶鬼、酒鬼」等妖魔鬼怪。Wecare高雄、公民割草行動、台灣基進將分三大車隊、前進高雄市各區掃街。

「高市選委會的網站，看看就好。」尹立強調，沒收到投票通知單的高雄市民，務必要上中選會網站查清楚，也可上Wecare、公民割草行動、台灣基進的網站查詢相關資訊。尹立也呼籲，最後關頭不要管任何奧步，6月6日帶身分證、口罩去投票。

公民割草行動發言人李佾潔表示，2019年7月因場地2度遭市府打壓，不得不選在龍成宮舉辦罷韓行動第一場公民論壇。罷韓行動走到今天，選在龍成宮再出發，意義非凡。

外傳罷免成功的關鍵要看返鄉學子或年青人的熱度，罷韓行動法定領銜人陳冠榮表示，以當前熱度來看，罷免確實只缺臨門一腳。高雄人這一票，將決定高雄市2年的未來。

針對「高雄振興購物嘉年華」活動抵用券在開標前、提前發放的爭議，台灣基進新聞部副主任張博洋表示，若今日該案流標，連帶100萬的網站建置、抵用券印製費用都將付諸流水，等同浪費納稅錢，市府應給市民一個交代。

(中時 )