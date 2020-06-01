1.廣穎(4973)：DRAM合約價漲，外資上周五再轉買超，今早股價漲逾5%。
2.台積電(2330)：上周五外資大舉賣超21159張，惟ADR收高、傳P3廠持續拉機台，今早股價漲至296.5元。
3.和泰車(2207)：5月中旬起汽車展示間看車人潮大增3至4成，預期5月整體車市比4月回溫，上周五外資轉買超，帶動今早股價漲逾4%。
4.英利-KY(2239)：下方5日線、季線有撐，不理外資持續賣超，今早隨台股漲逾4.5%，續戰60關。
5.東陽(1319)：OEM事業估5-6月持續回升，H2營運偏樂觀，今早股價漲約3.8%，收回5日線。
6.泰豐(2102)：外資連兩日擴大買超計926張，今早挾量上攻逾4.7%，躍過月線。
7.光洋科(1785)：搶進台積電綠色供應鏈，多方漲停歡呼。
8.貿聯-KY(3665)：下半年營運向上，外資目標價喊到245元，多方向上趕路突破200元，創3個月高點。
9.旭暉應材(6698)：今起開放融資券，動能增溫股價蠢動，早盤漲幅達2%。
10.欣興(3037)：受華為禁令衝擊小，今早量增價揚，攻高半根漲停板。
11.南電(8046)：外資轉賣為買，三大法人齊偏多，早盤走揚3%拚脫離谷底。
12.泰山(1218)：轉投資全家進入超商旺季+冷飲商機+大股東續加碼，早盤再彈回25元。
13.夏都(2722)：墾丁觀光回溫，股價一吐怨氣，以半根漲停板之姿來到38元，再創波段高點。
14.台灣高鐵(2633)：國旅回溫、後市可期，早盤彈漲近2%。
15.長榮(2603)：三大法人連4日買超，早盤放量漲逾3%。
16.大同(2371)：三大法人29日轉買超5298張，早盤漲逾4%，收復月線。
17.氣立(4555)：喜迎傳統旺季、訂單滿手，早盤漲逾4%。
18.宏碁(2353)：遠距辦公夯，三大法人連4日買超，早盤挾量漲逾3%。
19.榮昌(3684)：拚5G量產，下半年業績衝，晨盤彈升近6%，進逼半年線。
20.南緯(1467)：攻防疫產品，營運露生機，晨盤火速攻頂，登逾3年高價。
21.義隆(2458)：殖息率達6.64％，Q3業績看升，本周法說前獲法人卡位，晨盤一度觸頂，登天價110元。
22.譜瑞-KY(4966)：雲端商機夯，外資看好成新千金，早盤彈升5%，重返900元。
23.GIS-KY(6456)：二代折疊機來了，概念股吸睛，近日獲投信狂掃貨，今放量衝高3%，登波段高。
24.瑞昱(2379)：居家辦公方興未艾，近期獲內資偏多操作，晨盤大漲半根停板，登4個月高。
(時報資訊)
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