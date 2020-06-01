記憶體模組廠十銓（4967）將於本周三（3日）參與證交所主辦的第二季上市公司線上業績發表會。受惠於DRAM及NAND Flash價揚以及產業淡季不淡，十銓第一季每股獲利達2.28元新高，優於去年全年表現。

十銓4月營收5.41億元，雖比3月高檔下滑18.65%，但比去年同期增加3.73%，為歷史同期新高，旗下電競、工控雙主軸業績續熱。

市調機構集邦科技表示，今年第二季DRAM價格預估季增一成以上，NAND Flash合約價續看漲5～10%，仍有利於記憶體模組廠營運。

十銓4月營收5.41億元創同期新高，主要受惠DRAM價格上漲10～15%，以及中國大陸的DRAM PC OEM代工、庫存回補、NB及平板升級等需求帶動；其工控產品線銷量連5個月成長，累計增長幅度近2成。展望第二季，公司積極爭取POS、醫用電子及遠端居家辦公等客戶，擴大穩定長期合作客戶及爭取新客戶訂單。

(時報資訊)